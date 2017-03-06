اسرار الصحف 6-3-2017

النهار



تبين أن نحو ملياري ليرة لبنانية مفقودة من موازنة إحدى المؤسسات الرسمية ولا وثائق تثبت كيفية صرفها.



ألزم أحد الأحزاب الإسلامية رجل دين على مغادرة بلدته والسفر خارج البلد بعد اتهامه بانحرافات جنسية وتهديده بفضائح.



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اضطر رئيس بلدية زحلة الى نقل نشاط من مركز البلدية الى مركز حزبي بعد الخلاف مع "الكتلة الشعبية".قال إعلامي إنه نصح رئيس الكتائب بخوض معركته "من دون شعارات سوريا وحزب الله وسلاحه" لأنها لم تعد جاذبة.يحكى مجددا عن تباعد ما بين فرنجية ومعوض بعد تقارب بين الاثنين في الانتخابات البلدية .يقال إنّ مرجعاً نيابياً ردّ على أحد السائلين عمّا إذا كان ثمّة احتمال لظهور "الدخان الأبيض" من قانون الانتخابات الأسبوع المقبل، بالقول: "خلال هذا الأسبوع كلا، لكن خلال هذا الشهر نعم".لم تنفع المساعي التي بذلت على أكثر من صعيد في التخفيف من حدة الخلاف الذي انفجر بسرعة بين معراب والرابية بسبب اقتراح رئيس القوات اللبنانية النص على تخصيص الكهرباء في فذلكة الموازنة، والحد من الهدر الكهربائي!تساءلت هيئات سياحية عن مصير موسم السياحة والاصطياف المقبل في حال بقيت علاقات لبنان مع الاشقاء الخليجيين على ما هي عليه من الحذر والترقب، بعد تجدّد الحملات الحزبية على دول مجلس التعاون!تحاول جهات معروفة النيل من قطب سياسي بالتركيز على علاقته مع رجل أعمال متعدد المشاريع، وأثيرت حوله أكثر من علامة استفهام في الفترة الأخيرة!تتخوّف مراجع روحية وسياسية من عودة تهميش المسيحيّين في وظائف الدولة بعد مسائل أثيرت أخيراً بحق عدد من الموظفين.سُئل مرجع سياسي عن مستجدّات القانون الإنتخابي فقال: طالما دخلنا في شهر آذار فأنا أراهن على المثل الشعبي القائل: "في آذار طَلّع البقرات على الدار"... لكن لا أعرف مَن سيُطلِّع البقرات.رفع أحد السياسيّين تقريراً الى مرجعيَّته السياسية يشكو فيها ويقول:"بعض حلفائنا يَظهرون في النقاشات حول مسألة حساسة أنهم أقرب الى خصومنا".البناءتوقعت أوساط سياسية أن تشهد الانتخابات النيابية المقبلة معارك حامية لا سيما في "الدوائر المسيحية" بين تحالف التيّار الوطني الحرّ وحزب "القوات" من جهة وبين تحالف بعض القوى السياسية الفاعلة التي هي خارج هذا التفاهم، ويضمّ أحزاباً وشخصيّات مستقلة من جهة أخرى، لكن التحالف الأخير سيقتصر على الاستحقاق الانتخابي من دون أن يشمل تفاهمات على أجندات سياسية مشتركة للمرحلة التي ستلي الاستحقاق المذكور.