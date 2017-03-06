مسلحون يقتلون 11 جنديا ماليا قرب الحدود مع بوركينا فاسو

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الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع في مالي لرويترز ان مسلحين هاجموا موقعا للجيش المالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو يوم الأحد وقتلوا 11 جنديا.
ولم يُعرف على الفور من المسؤول عن الهجوم ولكن جماعات إسلامية من بينها جماعات مرتبطة بالقاعدة عادت للظهور في الأشهر الأخيرة في مالي وهاجمت مواقع للجيش تقع في مناطق تبعد عن معاقلها المعتادة في الشمال.