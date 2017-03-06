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ياسمينة
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ياسمينة
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منذ 21 ساعة
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بماذا اتهم هولاند موسكو؟

publishing date: 06/03/2017 02:10:19
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بماذا اتهم هولاند موسكو؟
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اتهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند موسكو بالسعي "للتاثير على الرأي العام" مستخدمة حتى وسائل تعود إلى الحقبة السوفياتية، في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت الاثنين.

 

 وقال هولاند "إن روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام"، مضيفا "حتى لو أن الإيديولوجيا لم تعد هي ذاتها كما في عهد الاتحاد السوفياتي  إلا أنها أحيانا الوسائل ذاتها، مع إضافة التكنولوجيا إليها".

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