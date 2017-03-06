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ياسمينة
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قوات الحكومة السورية تتسلم مواقع من فصيل تدعمه واشنطن

publishing date: 06/03/2017 07:23:00
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قوات الحكومة السورية تتسلم مواقع من فصيل تدعمه واشنطن
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أعلن متحدث باسم فصيل سوري تدعمه الولايات المتحدة أن قوات الحكومة السورية تسلمت السيطرة من الفصيل الذي يسيطر على مدينة منبج في شمال سوريا على جزء من خط المواجهة مع قوات معارضة مدعومة من تركيا، وذلك وفقا لاتفاق توسطت فيه روسيا.
 
وأوضح المتحدث باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش ان عملية التسليم تمت، مضيفا أن الاتفاق شمل نحو خمس قرى.       

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وكان مجلس منبج العسكري قد اعلن أن المدينة أصبحت تحت حماية مسلحين محليين متحالفين مع الأكراد وقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية التي تقاتل تنظيم داعش.وأعلن الجيش الأميركي في هذا السياق، انه يحرك عددا صغيرا من القوات داخل وحول منبج لردع الهجمات ودعا جميع الأطراف للتركيز على قتال داعش.
 
وأشار المجلس إلى أنه سيطر على منبج منذ أن استعادتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات التحالف من تنظيم داعش العام الماضي. 

رئيس الوزراء التركي: تركيا لا تخطط لعملية في منبج

وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده لا تخطط لحملة عسكرية على بلدة منبج السورية من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وروسيا اللتين لهما وجود عسكري في المنطقة.
 
وأضاف في حديث تلفزيوني "لن تكون هناك نتيجة تذكر وقد تزداد الأمور تعقيدا" مضيفا أن محادثات تجرى على المستوى العسكري.
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