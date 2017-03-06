كوريا الشمالية تأمر بطرد السفير الماليزي ردا على قرار مماثل من كوالالمبور

وبخ رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق كوريا الشمالية اليوم فيما تستعد حكومته لطرد سفير بيونغ يانغ بعد تصريحات مهينة أدلى بها بشأن التحقيق فيمقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية. وتصاعد غضب ماليزيا من الحادث بعد الكشف عن استخدام القتلة لغاز الأعصاب في.إكس وهو مادة كيماوية شديدة السمية لدرجة وضعها في قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.

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من جهتها، أعلنت كوريا الشمالية أنها ستطرد السفير الماليزي ردا على قرار مماثل من كوالالمبور.

وأفاد بيان بثته وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية أن "وزارة الخارجية تعلن بأن سفير ماليزيا لديها شخصا غير مرغوب فيه وتأمر بمغادرته" البلاد خلال 48 ساعة.