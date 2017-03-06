وزير الدفاع الفرنسي وبلانتو في بعبدا

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كما زار لودريان وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف في الوزارة، وتم تداول الاوضاع الامنية وسبل دعم الجيش.
وشدد لودريان على "تمسك فرنسا بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وذلك من خلال احترام المؤسسات، وإنما أيضا بوجود الجيش اللبناني الباسل."
من جهته، لفت الصراف الى ان " فرنسا ساهمت في نشأة هذا البلد وفي تأسيس هذا الجيش على وجه الخصوص"، مؤكدا أن "هذه المؤسسة لن توفر جهدا لضمان استمرار التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف التي وضعناها سويا".