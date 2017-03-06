وزير الدفاع الفرنسي وبلانتو في بعبدا

وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العلاقات اللبنانية -الفرنسية بـ"التاريخية"، معربا عن امله في ان "تزداد تجذرا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".وشكر الرئيس عون وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري"، متمنيا "استمرار هذا الدعم لتمكين الجيش من القيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، لا سيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في البلاد ومكافحة الارهاب".بدوره، اكد الوزير لودريان التزام بلاده "الاستمرار في تقديم المساعدات للجيش اللبناني، لا سيما تلك التي كان وعد بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الاخيرة للبنان"، وشدد على ان بلاده "تقف الى جانب لبنان في المجالات كافة، وتوفر له الدعم اللازم في المحافل الاقليمية والدولية".

كما زار لودريان وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف في الوزارة، وتم تداول الاوضاع الامنية وسبل دعم الجيش.

وشدد لودريان على "تمسك فرنسا بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وذلك من خلال احترام المؤسسات، وإنما أيضا بوجود الجيش اللبناني الباسل."

من جهته، لفت الصراف الى ان " فرنسا ساهمت في نشأة هذا البلد وفي تأسيس هذا الجيش على وجه الخصوص"، مؤكدا أن "هذه المؤسسة لن توفر جهدا لضمان استمرار التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف التي وضعناها سويا".