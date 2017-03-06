شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار محلية
06 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

وزير الدفاع الفرنسي وبلانتو في بعبدا

publishing date: 06/03/2017 04:48:15
episodes
وزير الدفاع الفرنسي وبلانتو في بعبدا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العلاقات اللبنانية -الفرنسية بـ"التاريخية"، معربا عن امله في ان "تزداد تجذرا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".

وشكر الرئيس عون وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري"، متمنيا "استمرار هذا الدعم لتمكين الجيش من القيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، لا سيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في البلاد ومكافحة الارهاب".
الإعلان


بدوره، اكد الوزير لودريان التزام بلاده "الاستمرار في تقديم المساعدات للجيش اللبناني، لا سيما تلك التي كان وعد بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الاخيرة للبنان"، وشدد على ان بلاده "تقف الى جانب لبنان في المجالات كافة، وتوفر له الدعم اللازم في المحافل الاقليمية والدولية".
 
 

كما زار لودريان وزير الدفاع يعقوب رياض الصراف في الوزارة، وتم تداول الاوضاع الامنية وسبل دعم الجيش.

 

وشدد لودريان على "تمسك فرنسا بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وذلك من خلال احترام المؤسسات، وإنما أيضا بوجود الجيش اللبناني الباسل."

 

من جهته، لفت الصراف الى ان " فرنسا ساهمت في نشأة هذا البلد وفي تأسيس هذا الجيش على وجه الخصوص"، مؤكدا أن "هذه المؤسسة لن توفر جهدا لضمان استمرار التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف التي وضعناها سويا".


كما استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤسس جمعية "الرسم من أجل السلام" رسام الكاريكاتور الفرنسي العالمي بلانتو،  وقام بعد ذلك برسم العلم اللبناني وخريطة فرنسا تجمعهما يدان ترحبان بعضهما ببعض ثم رسم عون وحوله لبنانيون من مختلف الطوائف. 
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact