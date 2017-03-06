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06 آذار 2017
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إجراءات أمنية ومداهمات في بعلبك

publishing date: 06/03/2017 04:48:55
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إجراءات أمنية ومداهمات في بعلبك
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نفذت قوة من الجيش عمليات دهم في منطقة بريتال شملت منازل عدد من المطلوبين لا سيما الناشطين في سرقة السيارات.

وتم توقيف ع. م. كما صودرت كمية من حشيشة الكيف في أحد المنازل.

 
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من جهة ثانية، دهمت قوة من الجيش حي الشراونة في بعلبك، واوقفت ك من م. ص (23 سنة) وهو مطلوب بمذكرات عدلية عدة، ف.ع. ج
كما أوقف في بريتال كل كن ص. م. بتهمة سرقة سيارات وم.ا بوثيقة اطلاق نار. ولا تزال المداهمات مستمرة في البلدة
 
وداهمت دورية من مكتب مكافحة المخدرات في بلدة عيناتا منزل المواطن ح.ر وصادرت كمية من حشيشة الكيف والمرجوانة ولم يتم توقيف أحد.

أما في بلدة مقنة فقد أسفرت مداهمات مكتب مكافحة المخدرات عن مصادرة سيارة بداخلها أسلحة حربية وذخائر.
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