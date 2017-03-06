قطع طريق الامداد الرئيسي للارهابيين بين الرقة ودير الزور

قطعت قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل عربية وكردية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن الاثنين طريق الامداد الرئيسي لتنظيم الدولة الاسلامية بين الرقة ابرز معاقله في سوريا ودير الزور شرقا، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن " قوات سوريا الديموقراطية تمكنت من قطع طريق الامداد الرئيسي لتنظيم الدولة الاسلامية بين مدينة الرقة ومحافظة دير الزور الواقعة تحت سيطرته شرقا بغطاء جوي من التحالف الدولي".

واكد قيادي في قوات سوريا الديموقراطية "قطع الطريق الاستراتيجي لداعش والذي يصل بين الرقة ودير الزور صباح اليوم" في اطار العملية العسكرية المستمرة منذ تشرين الثاني بهدف طرد الجهاديين من الرقة.