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06 آذار 2017
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هولاند يحذر من إمكانية فوز لوبن

publishing date: 06/03/2017 05:52:53
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هولاند يحذر من إمكانية فوز لوبن
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حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين من أن "التهديد" المتمثل بفوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية وارد إلا أنه تعهد بالقيام بكل ما هو باستطاعته لمنع حدوث ذلك. 
 
وترجح استطلاعات الرأي تصدر زعيمة الجبهة الوطنية لوبن في الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية في 23 نيسان. 
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إلا أنها تستبعد فوزها في الجولة الثانية في السابع من أيار لصالح إما الوسطي ايمانويل ماكرون المشجع لقطاع الاعمال أو المحافظ فرنسوا فيون. 
 
 الان جوبيه لن يترشح للانتخابات الرئاسة الفرنسية
 
في المقابل، اعلن رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق آلان جوبيه انه لن يكون مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة في نيسان، محذرا بأن "تعنت" مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي يواجه متاعب قضائية يقود الى "طريق مسدود".
 
اليمين الفرنسي يؤكد دعمه لفيون
 
الى ذلك، اكد قادة حزب "الجمهوريون" اليميني اثر اجتماع ازمة في باريس ان الحزب يؤيد "بالاجماع" استمرار ترشح فرنسوا فيون للانتخابات الرئاسية الفرنسية.
 
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