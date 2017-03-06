صراخ ميريام كلينك في المطار.. الرواية الكاملة لمحاولة هروبها من لبنان!

يبدو أن تبعيّات إصدار كلّ من عارضة الأزياء ميريام كلينك والفنان جاد خليفة لفيديو كليب "فوّت غول" لم تنته مع قرار منع البث على وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب تحت طائلة غرامة قدرها ٥٠ مليون ليرة.

فستمثل ميريام كلينك اليوم أمام مكتب الآداب في مخفر حبيش للتحقيق معها بسبب ظهور طفلة في الفيديوكليب المذكور، ولكن ماذا حصل أمس في مطار بيروت؟

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تحت عنوان "ميريام كلينك حاولت الهرب فمنعها القضاء في المطار"، كشفت صحيفة "الديار" أنه تم تأخير سفر كلينك في المطار بينما كانت متوجهة إلى دبي وأعطى القاضي أوامره بمنع سفرها لحين مثولها للتحقيق. ووفق رواية "الديار"، قامت ميريام كلينك بالصراخ ورفعت صوتها في المطار، لكنها مُنعت من السفر وعادت الى منزلها.