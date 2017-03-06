شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار فنية
06 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

صراخ ميريام كلينك في المطار.. الرواية الكاملة لمحاولة هروبها من لبنان!

publishing date: 06/03/2017 05:53:55
episodes
صراخ ميريام كلينك في المطار.. الرواية الكاملة لمحاولة هروبها من لبنان!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
يبدو أن تبعيّات إصدار كلّ من عارضة الأزياء ميريام كلينك والفنان جاد خليفة لفيديو كليب "فوّت غول" لم تنته مع قرار منع البث على وسائل الاعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب تحت طائلة غرامة قدرها ٥٠ مليون ليرة.
 
فستمثل ميريام كلينك اليوم أمام مكتب الآداب في مخفر حبيش للتحقيق معها بسبب ظهور طفلة في الفيديوكليب المذكور، ولكن ماذا حصل أمس في مطار بيروت؟
الإعلان

 
تحت عنوان "ميريام كلينك حاولت الهرب فمنعها القضاء في المطار"، كشفت صحيفة "الديار" أنه تم تأخير سفر كلينك في المطار بينما كانت متوجهة إلى دبي وأعطى القاضي أوامره بمنع سفرها لحين مثولها للتحقيق. ووفق رواية "الديار"، قامت ميريام كلينك بالصراخ ورفعت صوتها في المطار، لكنها مُنعت من السفر وعادت الى منزلها.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact