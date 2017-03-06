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06 آذار 2017
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بالصورة: هكذا يمضي مرسال وجورج غانم يوم الأحد

publishing date: 06/03/2017 06:25:40
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بالصورة: هكذا يمضي مرسال وجورج غانم يوم الأحد
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"يوم عائلي"، هو التعليق الّذي اختاره الإعلامي مرسال غانم ليكشف بصورةٍ كيف يمضي نهار الأحد.

في التفاصيل، نشر الإعلامي مرسال غانم الّذي يقدّم برنامج "كلام الناس" عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال صورة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر وظهر إلى جانبه شقيقه الإعلامي جورج غانم في جلسة عائلية في أحد المطاعم اللبنانية. وسرعان ما أعرب الكثير من المغرّدين عن فرحتهم برؤية الإعلامي جورج غانم بعد غيابٍ عن الشاشة.

 
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