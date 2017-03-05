بعد نجوى كرم.. الموت يُفجع معين شريف وسعد رمضان!

بعدما فُجعت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بوفاة شقيقها نقولا كرم، يبدو أن شبح الموت يلاحق أحباء وأقرباء نجوم الفن اللبناني في عام 2017.

فنعى الفنان معين شريف ابن عمه محمد غانم شريف في منشورٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنتقل الى رحمته تعالى، إثر حادث مؤسف، فقيد الشباب الغالي المأسوف عليه إبن عمنا المرحوم محمد غانم شريف (زين العابدين)".

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أمّا الفنان سعد رمضان فنشر صورة تجمعه بالعميد المتقاعد والمرشح للانتخابات النيابية في جزّين جوزيف سكاف الذي توفي أمام منزله، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام. وعلّق سعد رمضان بالقول "وعيت الصبح على أبشع خبر تلقيتو بحياتي، خبر وفاتك.. اكتر انسان شفتو بحياتي بيحب الحياة وبيحب الناس هو انت، كنت اتعلم منك حُب الحياة". واضاف "الله يرحمك حضرة العقيد جوزيف سكاف ويصبرنا ويصبر عيلتك وضيعتك جزّين واهلك وكل محبينك بكل لبنان.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".