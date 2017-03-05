بعد نجوى كرم.. الموت يُفجع معين شريف وسعد رمضان!

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اليوم كنت المفروض نزّلك هيدي الصورة دعماً إلك بالانتخابات النيابية وبس تفوز كنت بدي غنيلك تعو يلا نباركلو بس وعيت الصبح على ابشع خبر تلقيتو بحياتي خبر وفاتك ، للاسف هلّق عم نزّل نفس الصورة بس مكتوب عليها "الله يرحمك" من ٣ ايام حكينا وقلت لك انو اكتر انسان بيستاهل يكون نائب بالبرلمان هو انت عشان من وقت ما تعرفت عليك من ١٠ سنين لليوم ماشفت حد ما بيحبك كل العالم بتحبك كل العالم بتحلف بحياتك ، اكتر انسان شفتو بحياتي بيحب الحياة وبيحب الناس هو انت ، كنت اتعلم منك حُب الحياة الله يرحمك حضرة العقيد جوزيف سكاف ويصبرنا ويصبر عيلتك وضيعتك #جزّين واهلك وكل محبينك بكل لبنان ... إن لله وإن إليه راجعون
A post shared by سعد رمضان . (@saad_ramadan) on Mar 5, 2017 at 6:06am PST
اليوم كنت المفروض نزّلك هيدي الصورة دعماً إلك بالانتخابات النيابية وبس تفوز كنت بدي غنيلك تعو يلا نباركلو بس وعيت الصبح على ابشع خبر تلقيتو بحياتي خبر وفاتك ، للاسف هلّق عم نزّل نفس الصورة بس مكتوب عليها "الله يرحمك" من ٣ ايام حكينا وقلت لك انو اكتر انسان بيستاهل يكون نائب بالبرلمان هو انت عشان من وقت ما تعرفت عليك من ١٠ سنين لليوم ماشفت حد ما بيحبك كل العالم بتحبك كل العالم بتحلف بحياتك ، اكتر انسان شفتو بحياتي بيحب الحياة وبيحب الناس هو انت ، كنت اتعلم منك حُب الحياة الله يرحمك حضرة العقيد جوزيف سكاف ويصبرنا ويصبر عيلتك وضيعتك #جزّين واهلك وكل محبينك بكل لبنان ... إن لله وإن إليه راجعون
A post shared by سعد رمضان . (@saad_ramadan) on Mar 5, 2017 at 6:06am PST