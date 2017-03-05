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06 آذار 2017
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بعد نجوى كرم.. الموت يُفجع معين شريف وسعد رمضان!

publishing date: 06/03/2017 06:33:39
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بعد نجوى كرم.. الموت يُفجع معين شريف وسعد رمضان!
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بعدما فُجعت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بوفاة شقيقها نقولا كرم، يبدو أن شبح الموت يلاحق أحباء وأقرباء نجوم الفن اللبناني في عام 2017.
فنعى الفنان معين شريف ابن عمه محمد غانم شريف في منشورٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك جاء فيه "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنتقل الى رحمته تعالى، إثر حادث مؤسف، فقيد الشباب الغالي المأسوف عليه إبن عمنا المرحوم محمد غانم شريف (زين العابدين)".
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أمّا الفنان سعد رمضان فنشر صورة تجمعه بالعميد المتقاعد والمرشح للانتخابات النيابية في جزّين جوزيف سكاف الذي توفي أمام منزله، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي انستغرام. وعلّق سعد رمضان بالقول "وعيت الصبح على أبشع خبر تلقيتو بحياتي، خبر وفاتك.. اكتر انسان شفتو بحياتي بيحب الحياة وبيحب الناس هو انت، كنت اتعلم منك حُب الحياة". واضاف "الله يرحمك حضرة العقيد جوزيف سكاف ويصبرنا ويصبر عيلتك وضيعتك جزّين واهلك وكل محبينك بكل لبنان.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 

 

اليوم كنت المفروض نزّلك هيدي الصورة دعماً إلك بالانتخابات النيابية وبس تفوز كنت بدي غنيلك تعو يلا نباركلو بس وعيت الصبح على ابشع خبر تلقيتو بحياتي خبر وفاتك ، للاسف هلّق عم نزّل نفس الصورة بس مكتوب عليها "الله يرحمك" من ٣ ايام حكينا وقلت لك انو اكتر انسان بيستاهل يكون نائب ‏بالبرلمان هو انت عشان من وقت ما تعرفت عليك من ١٠ سنين لليوم ماشفت حد ما بيحبك كل العالم بتحبك كل العالم بتحلف بحياتك ، اكتر انسان شفتو بحياتي بيحب الحياة وبيحب الناس هو انت ، كنت اتعلم منك حُب الحياة الله يرحمك حضرة العقيد جوزيف سكاف ويصبرنا ويصبر عيلتك وضيعتك #جزّين واهلك وكل محبينك بكل لبنان ... ‏ ‏إن لله وإن إليه راجعون

A post shared by سعد رمضان . (@saad_ramadan) on


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