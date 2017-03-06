من المرتقب ان يصدر خلال الساعات المقبلة مرسوم جمهوري بتعيين كريمة رئيس الجمهورية وعقيلة العميد المتقاعد شامل روكز كلودين عون روكز رئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة ، بحسب ما ذكرت مصادر للـ LBCI>

وبذلك تكون المرة الاولى التي لا تترإس هذه الهيئة السيدة الاولى عقيلة رئيس الجمهورية بل كريمته، مع العلم ان النصّ القانوني لا يحصر رئاستها باللبنانية الاولى، وقد تداول على رئاسة هذه الهيئة منذ تأسيسها منذ نحو ١٩ عاما ثلاث سيدات أول هنّ: منى الهراوي، وأندريه لحود ووفاء سليمان.

وللعلم ايضاً، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي مؤسسة رسمية تأسّست عام 1998 بموجب قانون رقم 720 لدى رئاسة مجلس الوزراء.

يعيّن أعضاء الهيئة بموجب مرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات بغية السهر على تعزيز اوضاع المرأة في المجتمع.

تتألف الجمعية العامة للهيئة من 18 عضواً على الأقل ومن 24 عضواً كحد أقصى. وتعتبر السيدات من النواب والوزراء أعضاء حكميين بصفة استشارية في الهيئة طوال مدة ولايتهن.

للهيئة مكتب تنفيذي يتألف من 8 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للهيئة من بين أعضائها.

تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المهام الآتية:

أ - مهام استشارية:

لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة تتناول الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبكل ما يتعلق بتنفيذ إجراءات وخطط لتعزيز أوضاع المرأة وتأمين فرص متكافئة بينها وبين الرجل.

تشمل هذه المهام إبداء الرأي والملاحظات واقتراح خطط متكاملة على الحكومة من اجل تحقيق الأهداف التي دفعت إلى إنشاء الهيئة.

ب - مهام ارتباطية وتنسيقية:

في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبهدف تعزيز هذه الأوضاع مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة.

- ومع مختلف الهيئات الأهلية والمدنية.

- ومع الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

ج - مهام تنفيذية تشمل:

- العمل على إعداد مشروع إستراتيجية وطنية خاصة بشؤون المرأة اللبنانية وتطوير كل إستراتيجية قائمة عند الاقتضاء.

- وضع خطط عمل خاصة بشؤون المرأة بالتعاون مع من تراه مناسبا من الإدارات والمؤسسات العامة كافة وكذلك مع الهيئات والقطاعات الأهلية والمدنية المهتمة بتعزيز أوضاع المرأة ومتابعة تنفيذها.

- تنفيذ برامج وأنشطة خاصة بالمرأة اللبنانية وكذلك برامج وأنشطة تعود بالنفع على المرأة بوجه الخصوص.

- القيام بدراسات وإصدار مطبوعات وتشجيع ودعم الأبحاث والدراسات ذات الصلة بشؤون المرأة.

- تنظيم الحفلات والمعارض وورش العمل والندوات والمؤتمرات المحلية والاشتراك في ورش العمل والندوات والمؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بالمرأة وتلك المعنية بشؤونها.

ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة التي ينتدبها رئيس الجمهورية.