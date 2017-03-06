ترامب يوقع مرسومه الجديد حول الهجرة

وقع الرئيس الاميركي دونالد ترامب نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة

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واظهرت وثائق نشرتها وزارة الامن الداخلي ان العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الاراضي الاميركية مع ابقاء ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بان المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الاقامة، بحسب ما اوضحت الحكومة الاميركية.

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واعتبر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان مرسوم ترامب الجديد هو "اجراء حيوي لتعزيز امننا القومي ".





الى ذلك، رأت وزارة الخارجية العراقية في القرار "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب."