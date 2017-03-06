ترامب يوقع مرسومه الجديد حول الهجرة

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واظهرت وثائق نشرتها وزارة الامن الداخلي ان العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الاراضي الاميركية مع ابقاء ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بان المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الاقامة، بحسب ما اوضحت الحكومة الاميركية.
الى ذلك، رأت وزارة الخارجية العراقية في القرار "خطوة هامة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب."