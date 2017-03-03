بالفيديو: خدعة بصرية تُظهر مايا دياب بطريقة صادمة للحظات

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نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، لكن الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية.
وفي التفاصيل، ظهرت الفنانة مايا دياب في الفيديو مستلقية على الأرض وترتدي بنطلون فيزون من الـ Latex من لون بشرتها ما قد يوحي في اللحظات الأولى أنها من دون ملابس.
يُذكر أن مايا دياب كانت قد إعتمدت فساتين الـ Latex أيضاً في فيديو كليب أغنية "سبعة أرواح".
#tb #makingof my #profilepic 😜
A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Mar 3, 2017 at 12:48pm PST
#tb #makingof my #profilepic 😜
A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Mar 3, 2017 at 12:48pm PST