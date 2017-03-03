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بالفيديو: خدعة بصرية تُظهر مايا دياب بطريقة صادمة للحظات

publishing date: 06/03/2017 07:38:51
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بالفيديو: خدعة بصرية تُظهر مايا دياب بطريقة صادمة للحظات
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نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، لكن الفيديو قد يكون صادماً في اللحظات الأولى بسبب خدعة بصرية.

وفي التفاصيل، ظهرت الفنانة مايا دياب في الفيديو مستلقية على الأرض وترتدي بنطلون فيزون من الـ Latex  من لون بشرتها ما قد يوحي في اللحظات الأولى أنها من دون ملابس.

يُذكر أن مايا دياب كانت قد إعتمدت فساتين الـ Latex أيضاً في فيديو كليب أغنية "سبعة أرواح".

 
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#tb #makingof my #profilepic 😜

A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on


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