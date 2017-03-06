"هيومن رايتس ووتش" تحض الاردن على تعليق عقوبة الاعدام مجددا

حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الاردن على تعليق عقوبة الاعدام مجددا، بعد تنفيذ عمان احكام اعدام السبت بحق 15 محكوما، مؤكدة ان "الاعدام لن ينهي الهجمات الارهابية والقتل".

واكدت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون في بيان ان على الاردن "بدل الاقتداء بإيران والعراق والسعودية، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة، أن يكون مثالا يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام".

واضافت ويتسون ان "هجمات العامين الماضيين في الأردن تبرز أن إعادة عقوبة الإعدام لم تفعل شيئا لوضع حد لهذه الهجمات العنيفة".

واعتبرت ان "العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات سيكون أكثر فاعلية في ردع هذا العنف".