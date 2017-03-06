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06 آذار 2017
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أحرق زوجته بسبب صور "السيلفي"

publishing date: 06/03/2017 08:31:09
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أحرق زوجته بسبب صور &quot;السيلفي&quot;
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قام تشاتوران تارين (28 عاماً) بسكب سائل البنزين على زوجته نيدنافا نيانخول (26 عاماً) ، قبل أن يشعل النار ويحرقها، بعد نوبة من الغيرة انتابته لرؤيتها تنشر صور سيلفي لها على حسابها الخاص على موقع الفيسبوك.

وفي كانون الاول الماضي، نشرت نيانخول ثلاث صور "سيلفي" بريئة على فيسبوك، أشعلت نار الغيرة في قلب زوجها، الذي بدوره قام بإشعال النار في الزوجة.

وقد حاولت الزوجة، وهي أم لطفل واحد، الفرار لكن الزوج الغيور داهمها بصبّ البنزين وإشعال النار، وذلك في منزلهما في أمفوي تشيانغ خام، بشمال تايلاند.

وعانت الزوجة من حروق مروعة في جميع أجزاء جسدها ووجهها، واحتاجت ثلاث عمليات طارئة، ولا تزال تنتظر المزيد في الأشهر المقبلة.

 
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