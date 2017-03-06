في سابقة الأولى من نوعها...شابة مصابة بمتلازمة داون تقدّم نشرة الأحوال الجويّة

تمكّن مستخدمو موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك في فرنسا من تحقيق حلم شابة تُعاني من متلازمة داون بالظهور على الشاشة الصغيرة وتقديم نشرة الأحوال الجوية.



وكانت جمعية أهلية تعنى بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة قد أطلقت الحملة على موقع فايسبوك بعد فتح صفحة مخصصة للشابة التي تدعى ميلاني سيغار.

الإعلان



وهدفت الحملة إلى تحقيق حلم ميلاني البالغة من العمر 21 سنة بشرط الحصول على أكثر من 100 ألف إعجاب "لايك" على صفحتها للتمكّن من الظهور على القناة الوطنية الفرنسية فرانس 2.



وخلال أيام قليلة، حصدت صفحة ميلاني على ضعف هدفها من ال"لايكات" بفضل روّاد الموقع الذين تحمّسوا لقضية هذه الشابة.



وستطل ميلاني لتقدّم نشرة الأحوال الجوية أمام جميع الفرنسيين في 27 من الشهر الجاري آذار/ مارس على شاشة فرانس 2.