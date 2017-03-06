اشتباكات وغارات وقصف مدفعي... ماذا يحدث في جرود عرسال؟

استهدفت مدفعية الجيش اللبناني تحركات المسلحين الارهابيين في جرود عرسال.

وكان الطيران الحربي السوري قد نفذ غارات على مواقع المسلحين على الحدود اللبنانية السورية.

وأشارت المعلومات الى أن هذه الغارات دمرت مواقع للمسلحين أيضا.

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ووقعت اشتباكات عنيفة بين فتح الشام وسرايا أهل الشام-الجيش الحر في منطقة خربة داوود شمال وادي الخيل في جرود عرسال.