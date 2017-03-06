نيجيريا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى واشنطن

أعلن مستشار رئاسي في نيجيريا ان بلاده تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة لأسباب غير ملحة بعد منع دخول عدد من مواطنيها ممن يحملون تأشيرات ما زالت سارية.

وأوضح مستشار بارز للرئيس للشؤون الخارجية والمهجر أبيكي دابيري ايروا في بيان إنه ينبغي على النيجيريين ممن لا تدفعهم مصالح ملحة إلى السفر إلى الولايات المتحدة "أن ينظروا في إعادة جدولة رحلتهم حتى تتضح سياسة الهجرة الجديدة" هناك.