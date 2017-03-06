شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
06 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

نيجيريا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى واشنطن

publishing date: 06/03/2017 08:44:35
episodes
نيجيريا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى واشنطن
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلن مستشار رئاسي في نيجيريا ان بلاده تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الولايات المتحدة لأسباب غير ملحة بعد منع دخول عدد من مواطنيها ممن يحملون تأشيرات ما زالت سارية.

وأوضح مستشار بارز للرئيس للشؤون الخارجية والمهجر أبيكي دابيري ايروا في بيان إنه ينبغي على النيجيريين ممن لا تدفعهم مصالح ملحة إلى السفر إلى الولايات المتحدة "أن ينظروا في إعادة جدولة رحلتهم حتى تتضح سياسة الهجرة الجديدة" هناك.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact