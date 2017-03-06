شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أمن وقضاء
06 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

الجيش: توقيف 2011 شخصا خلال شباط بجرائم مختلفة

publishing date: 06/03/2017 10:37:04
episodes
الجيش: توقيف 2011 شخصا خلال شباط بجرائم مختلفة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أوقفت وحدات الجيش نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر شباط ، ألفين وأحد عشر شخصا من جنسيات مختلفة، لتورط بعضهم في جرائم إرهابية وإطلاق نار واعتداء على مواطنين، والإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم الآخر مخالفات عديدة، تشمل التجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وقد شملت المضبوطات 8 بنادق حربية و24 مسدسا و 10 رمانات يدوية وقذيفتي آر بي جي، وكميات من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى 112 سيارة وشاحنتين و4 مراكب صيد و64 درّاجة نارية، وكمية من المخدرات وأجهزة إتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إلكترونية مختلفة.

وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact