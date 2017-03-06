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06 آذار 2017
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بالصورة - ترامب أم بوتين؟

publishing date: 06/03/2017 10:41:57
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بالصورة - ترامب أم بوتين؟
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أثار غلاف المجلة الالمانية "دير شبيغل" بلبلة في الوسط السياسي حيث يظهر صورة لوجهي الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مندمجين في وجه واحد.

 
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وأرفقت المجلة الصورة بعنوان: "كم من صفات بوتين نجد في ترامب؟"

 

ويعود مرجع الغلاف الى العلاقات بين ادارة الرئيس ترامب وروسيا، ويعد كاشارة الى معلومات ظهرت هذا الاسبوع تفيد بأن  مدعي عام ادارة ترامب 'جيف سيشونز'عقد محادثات مرتين مع السفير الروسي خلال الانتخابات الرئاسية السنو الماضية.

 

وتجدر الاشارة الى أن مجلة "دير شبيغل" التي تعد الاكثر قراءة في المانيا، لطالما انتقدت سياسة ترامب.

 

وقد نفى الرئيس ترامب اي علاقة مع روسيا ولكنه أيضاً امتنع عن انتقادها.

 
 
 
 
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