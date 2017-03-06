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06 آذار 2017
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مجزرة بحق الضباع في عكار

publishing date: 06/03/2017 10:45:28
episodes
المؤلف:
نور نصر الله
نور نصر الله
@nournasralah
مراسلة ومحررة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال
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لقت اكثر من 5 ضباع  حتفها في منطقة عكار خلال موسم الشتاء على يد هواة صيد.

وساهم ابن بلدة بقرزلا العنصر في قوى الامن الداخلي والناشط بيئي وجدي سمعان بانقاذ انثى ضبع حامل كانت على وشك النفوق لولا تدخله المباشر وابعاد الصيادين عنها.

 وعمد الى معالجتها من كسور في رجليها الخلفيتين، كما اجرى اتصالا باحد الاطباء البيطريين لمساعدته في الولادة، خاصة بعدما تبين ان صغيرها ميت.

واوضح وجدي بانه تلقى اتصالا من مركز التعرف على الحياة البرية في عاليه والذي يديره الدكتور منير ابي سعيد، حيث تعهد المركز بتأمين العلاج المناسب قريبا لأنثى الضبع المصابة والاعتناء بها ريثما تتعافى.

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