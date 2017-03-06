أصحاب الشعر الأحمر هم الأكثر عرضة للإصابة بالباركنسون!

أعلنت دراسة أميركية حديثة أن أصحاب الشعر الأحمر هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الباركنسون أو الشلل الرعاش ذلك بسبب الجينات في أجسامهم.

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وقال الباحثون إن الجين عينه الذي يعطي للأشخاص لون الشعر الأحمر يجعلهم معرضين أكثر للإصابة بمرض السرطان وكذلك بخلل دماغي خطير.

وأضاف الباحثون أن جين " mc1r " يحد من نسبة الدوبامين أو هورمون الحب في أجزاء معيّنة من الدماغ والذي له أهمية كبيرة في مواجهة السموم التي تتسبّب بتطوير أعراض مرض الباركنسون.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع الدراسات السابقة التي كشفت أن الأشخاص الذين يعانون من الباركنسون هم أقل عرضة للإصابة بكل أنواع السرطان باستثناء سرطان الجلد، و في المقابل إن مرضى السرطان هم عرضة للإصابة بمرض الباركنسون.

وركز الباحثون خلال دراستهم على المادة السوداء في الدماغ وهي المنطقة التي تعرف باسم "النقطة صفر" لمرض الباركنسون، وبحثوا بالتحديد عن كيفية تأثير جين mcr-1 على الخلايا العصبية المنتجة لهورمون الدوبامين والتي تكون عند المرضى الذين يعانون من الباركنسون.

وأظهرت الدراسة أن كل ذلك يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي وهي عملية الصدأ الطبيعي التي تحصل للجسم مع مرور الوقت.

وستساعد هذه الدراسة على تطوير أدوية جديدة تستهدف البروتينات لدى مرضى الباركنسون كما تساعد أصحاب الشعر الأحمر على التنبه للمخاطر التي تهدّد صحتهم.