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06 آذار 2017
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واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الاتفاق النووي مع ايران

publishing date: 06/03/2017 11:31:04
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واشنطن لم تتخذ قرارا بعد بشأن الاتفاق النووي مع ايران
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أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بعد محادثات في واشنطن أن الادارة الاميركية الجديدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015.

وأضاف امانو أن "الإدارة الأميركية الجديدة بدأت عملها للتو، وتدرس هذه المسألة".

 وأجرى أمانو محادثات الخميس مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وغيره من كبار المسؤولين في واشنطن لأول مرة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني

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