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06 آذار 2017
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ركوب الخيل يحسّن القدرات المعرفية لأطفالكم

publishing date: 06/03/2017 11:39:45
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ركوب الخيل يحسّن القدرات المعرفية لأطفالكم
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أعلنت دراسة يابانية حديثة أجراها الباحثون في جامعة طوكيو للزراعة أن ركوب الخيل يحسّن قدرات التعلم والذاكرة لدى الأطفال.

ولاكتشاف تأثير ركوب الخيل على القدرة المعرفية للأطفال، أخضع الباحثون مجموعة من الأطفال لاختبارات للذاكرة والتعلم قبل ركوب الخيل وبعده، كذلك تم قياس معدل نبضات القلب لدى الأطفال خلال ممارستهم لهذه الرياضة.
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وأظهرت النتائج أنه كان للأطفال الذين مارسوا ركوب الخيل قدرات أكبر على حل المهام والسلوكية مقارنة مع الأطفال الآخرين الذين لم يركبوا الخيل.

وقال العلماء إنّ السبب يعود للإهتزازات التي يشعر بها الطفل خلال جلوسه على ظهر الحصان والتي تنشّط الجهاز العصبي الودي مما يؤدي إلى تعزيز القدرة على التعلم لدى الأطفال.

وأضاف العلماء أن فوائد ركوب الخيل لديها منافع كثيرة للأطفال وأهمها: إيجاد حلول للمشاكل، تعزيز القدرة على التعلم، وتنشيط الذاكرة.
 
 
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