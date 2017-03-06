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06 آذار 2017
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مقتل جندي روسي خلال استعادة تدمر

publishing date: 06/03/2017 13:08:16
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مقتل جندي روسي خلال استعادة تدمر
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قتل جندي روسي في الثاني من اذار خلال استعادة الجيش السوري باسناد جوي روسي مدينة تدمر، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الروسية.

     

وافاد بيان للوزارة نقلته وكالات الانباء الروسية ان ارتيوم غوربونوف "المكلف ضمان الامن لمجموعة من المستشارين العسكريين الروس في سوريا، قتل في الثاني من اذار قرب تدمر".

     

واوضح المصدر ان الجندي قتل حين حاول ارهابيون من تنظيم داعش اختراق مواقع القوات السورية حيث كان يتواجد المستشارون العسكريون الروس.

 

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