شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
أخبار دولية
06 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

البنتاغون: احتمال محاولة كوريا الشمالية تجربة صواريخ أخرى

publishing date: 06/03/2017 14:07:55
episodes
البنتاغون: احتمال محاولة كوريا الشمالية تجربة صواريخ أخرى
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أشار الجيش الأميركي إلى احتمال تجربة كوريا الشمالية إطلاق مزيد من الصواريخ الباليستية بعد إطلاقها أربعة صواريخ متوسطة المدى سقطت في البحر قبالة شمال غرب اليابان.
 
وكانت رويترز قد ذكرت الأحد أن الولايات المتحدة لا ترى أي دلائل على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
 

الإعلان

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جيف دافيس اليوم أنه لم تتم محاولة لإطلاق صاروخ باليتسي عابر للقارات.

في المقابل، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن عملية إطلاق الصواريخ الأربعة التي أجرتها بيونغ يانغ، كانت تدريبا على ضرب القواعد الأميركية في اليابان.
    
وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على العملية وأمر شخصيا ببدئها.
 

 وفي هذا السياق، طلبت الولايات المتحدة واليابان عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي لبحث قيام كوريا الشمالية باطلاق صواريخ بالستية في الساعات الماضية.
 
وقال دبلوماسي في مجلس الامن ان الاجتماع قد يعقد الاربعاء حين يعود السفراء الاعضاء من جولة في الدول الاربع المحاذية لبحيرة تشاد.
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact