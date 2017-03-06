"ويك أند كل النجوم" من جديد إلى الواجهة

قررت الهيئة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة المنعقدة بعد ظهر السبت الفائت في مقر انطوان شويري برئاسة الرئيس بيار كاخيا تنظيم "ويك أند النجوم" على ملعب "مجمّع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" في ذوق مكايل .

ويتضمّن "الويك اند" مباراة "نجوم لبنان" ومباراة للنجوم السابقين في اللعبة . كما سيتضمّن المهرجان، الذي ستلقى فكرته النجاح الكبير من جمهور كرة السلة، مسابقة في الرميات الثلاثية من خارج القوس للرجال والسيدات ومسابقة "سلام دنك"(كبس السلة).

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وستعود مداخيل هذا النشاط ،في خطوة من الاتحاد، لتغذية موازنة المنتخب الوطني للرجال الذي سيشارك في مباريات ودية وفي كأس الأمم الآسيوية للرجال التي ستقام في آب المقبل في لبنان.

وسيحدّد اتحاد اللعبة لاحقاً موعداً لهذا الحدث الرياضي الذي سيتخلله مفاجآت والذي سيلقى الصدى الايجابي لدى العائلة الرياضية عامة وكرة السلة خاصة نظراً لما تتمتع به كرة السلة اللبنانية من اهتمامين جماهيري واعلامي كبيرين.

"ويك أند كل النجوم" عام 2013 مسابقة في الرميات الثلاثية و"سلام دنك" إضغط هنا مباراة كل النجوم على هذا الرابط إضغط هنا

