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06 آذار 2017
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إستدعاء ٢٤ لاعباً لتمارين المنتخب الوطني لكرة القدم

publishing date: 06/03/2017 14:58:33
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إستدعاء ٢٤ لاعباً لتمارين المنتخب الوطني لكرة القدم
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إستدعى الجهاز الفني للمنتخب اللبناني ٢٤ لاعباً محلياً للمشاركة في تمرين الخميس المقبل على ملعب بئر حسن المهني للوقوف على جهوزيتهم قبل الإعلان عن أسماء اللاعبين المدعويين للإنضمام إلى تشكيلة منتخب لبنان التي تواجه منتخب هونغ كونغ في ٢٨ الشهر الجاري ضمن تصفيات كأس آسيا الإماراتي ٢٠١٩.
 
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والأسماء المستدعاة هي: أحمد التكتوك، ماهر صبرا، قاسم الزين، حسن المحمد ونادر مطر (النجمة)، مهدي خليل، محمد طه، محمد زين طحان ووليد اسماعيل (الصفاء)، علاء البابا، حسن شعيتو ونصار نصار (الأنصار)، مصطفى مطر وادموند شحادة (السلام زغرتا)، جاد نور الدين، محمد سالم، حسن كوراني وحسين الدر (شباب الساحل)، أبو بكر المل وفايز شمسين (طرابلس)، حسين العوطة وعبد الفتاح عاشور (النبي شيت)، غازي الحنيني (الراسينغ) وأحمد حسن (التضامن صور).
 
 
 
 
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