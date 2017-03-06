لودريان: المساهمة الإستثنائية ستتحقق في الأسابيع المقبلة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم، في السراي الحكومي، قائد الجيش العماد جان قهوجي واثنى على "الجهوده الدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة، التي مرت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والازمات المشتعلة في المنطقة".



واستقبل الرئيس الحريري المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، منوها بـ"الدور المهم والاستثنائي الذي قام به في تحمل المسؤولية في ادق المراحل واصعبها والحفاظ على امن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الاجرامية والمخلين بالقانون في كل لبنان".

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لودريان

كما زار وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الرئيس الحريري وعرض معه تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.



وتناول الحريري خلال اللقاء "ضرورة استمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني تدريبا وتجهيزا لتمكينه من متابعة مهامه في حفظ الهدوء والامن"، مجددا "شكره لفرنسا وللرئيس فرنسوا هولاند على المساعدة التي قدمتها بلاده للبنان العام المنصرم والتي بلغت 15 مليون يورو".



أما لودريان وخلال حفل استقبال في قصر الصنوبر على شرفه اكد ان المساهمة الإستثنائية التي أعلنها الرئيس هولاند ستتحقق في الأسابيع المقبلة وسيتلقى الجيش اللبناني وسائل لمكافحة العبوات الناسفة وسيارات مصفحة، والتدريب والذخائر وقطع الغيار وسيخصص مبلغ عشرين مليون اورو هذا العام من اجل الأمن في لبنان".