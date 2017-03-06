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06 آذار 2017
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هذه سلّة التعيينات الأمنية والقضائية

publishing date: 06/03/2017 17:57:43
episodes
هذه سلّة التعيينات الأمنية والقضائية
المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
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يقرّ مجلس الوزراء ١١ بند تعيينات أمنية وقضائية في جلسته هذا الأربعاء في بعبدا، في مطلع جدول اعمال ينتهي في بنده الأخير بمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.
وتضم سلة التعيينات التي اتفق عليها وتوزع أسماؤها هذا الثلاثاء عشية الجلسة على الوزراء المراكز التالية كما وردت في الجدول :

١- تعيين قائد الجيش 
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٢- تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للدفاع
٣- تعيين مدير عام لأمن الدولة ونائبه
٤- نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة
٥- تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي
٦- تعيين رئيس هيئة القضايا
٧- تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة
٨- تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي 
٩- تعيين مدير عام للأمن العام
١٠- تعيين عضويْ المجلس الأعلى للجمارك
١١- تعيين مدير الجمارك العام

الى ذلك، ادرج بند باستخدام اجراء في المديرية العامة لرئاسة الوزراء ونقل الاعتماد اللازم لذلك.

واللافت في جدول الاعمال أيضاً طلب وزارة الداخلية والبلديات سحب عناصر قوى الأمن الداخلي من القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود.وكذلك مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي وكذلك اعادة ادراج للمرة الرابعة البند المتعلق بمشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية( مؤجل من جلسة ١/ ٣ /٢٠١٧).
 
 
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