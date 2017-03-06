هذه سلّة التعيينات الأمنية والقضائية

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يقرّ مجلس الوزراء ١١ بند تعيينات أمنية وقضائية في جلسته هذا الأربعاء في بعبدا، في مطلع جدول اعمال ينتهي في بنده الأخير بمتابعة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة.وتضم سلة التعيينات التي اتفق عليها وتوزع أسماؤها هذا الثلاثاء عشية الجلسة على الوزراء المراكز التالية كما وردت في الجدول :١- تعيين قائد الجيش٢- تعيين أمين عام للمجلس الأعلى للدفاع٣- تعيين مدير عام لأمن الدولة ونائبه٤- نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة٥- تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي٦- تعيين رئيس هيئة القضايا٧- تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة٨- تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي٩- تعيين مدير عام للأمن العام١٠- تعيين عضويْ المجلس الأعلى للجمارك١١- تعيين مدير الجمارك العامالى ذلك، ادرج بند باستخدام اجراء في المديرية العامة لرئاسة الوزراء ونقل الاعتماد اللازم لذلك.واللافت في جدول الاعمال أيضاً طلب وزارة الداخلية والبلديات سحب عناصر قوى الأمن الداخلي من القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود.وكذلك مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي وكذلك اعادة ادراج للمرة الرابعة البند المتعلق بمشروع قانون خاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية( مؤجل من جلسة ١/ ٣ /٢٠١٧).