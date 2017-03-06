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06 آذار 2017
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مرجع سياسي لـ"الجمهورية": 3 شرور تُقيِّد قانون الإنتخاب

publishing date: 06/03/2017 23:50:35
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مرجع سياسي لـ&quot;الجمهورية&quot;: 3 شرور تُقيِّد قانون الإنتخاب
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أكد مرجع سياسي انّ القانون الانتخابي سيبصر النور في نهاية المطاف ولو استلزم ذلك بعض الوقت، جازماً انّ محاولات الهروب من القانون الجديد التي يلجأ اليها البعض منذ بدء النقاش حول القانون، ستصل الى وقت تصطدم فيه بالحائط.

وأشار المرجع المذكور لـ"الجمهورية" الى انّ عدم الوصول الى قانون انتخابي يضع القوى السياسية أمام ثلاثة خيارات او ثلاثة محظورات او ثلاثة شرور لأنّ كل واحد منها أسوأ من الآخر

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