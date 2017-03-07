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صحف اليوم
07 آذار 2017
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الامارات تستدعي السفير اللبناني

publishing date: 07/03/2017 00:25:49
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الامارات تستدعي السفير اللبناني
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علمت "الأخبار" أن الخارجية الإماراتية استدعت سفير لبنان في أبو ظبي وأبلغته احتجاجها الشديد على تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أكد قبل زيارته القاهرة يوم 13 شباط الماضي أن وجود حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني ضروري للدفاع عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي.

وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"الأخبار" أن سلطات أبو ظبي أوقفت المباحثات مع الجانب اللبناني بشأن ترتيب زيارة رئيس الجمهورية للإمارات. 

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