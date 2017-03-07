الامارات تستدعي السفير اللبناني

هذا ما طلبه وكيل الدفاع عن الـ LBCI
الامن العام: مداهمة مكاتب وشركات تحويل اموال وتوقيف سوريين ينقلون مبالغ لتمويل المنظمات الارهابية
ملايين الدولارات لداعش...
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بسبب ردّة فعل آديل
علمت "الأخبار" أن الخارجية الإماراتية استدعت سفير لبنان في أبو ظبي وأبلغته احتجاجها الشديد على تصريحات رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أكد قبل زيارته القاهرة يوم 13 شباط الماضي أن وجود حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني ضروري للدفاع عن لبنان في وجه العدو الإسرائيلي.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ"الأخبار" أن سلطات أبو ظبي أوقفت المباحثات مع الجانب اللبناني بشأن ترتيب زيارة رئيس الجمهورية للإمارات.