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07 آذار 2017
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القوات العراقية تسيطر على المجمع الحكومي في الموصل

publishing date: 07/03/2017 00:41:40
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القوات العراقية تسيطر على المجمع الحكومي في الموصل
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اعلنت السلطات العراقية استعادة السيطرة على المجمع الحكومي في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل.

 

وأوضح المتحدث باسم قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية المقدم عبد الأمير المحمداوي ان فريقا اقتحم مبنى محافظة نينوى والمجمع الحكومي المحيط به خلال عملية دارت في ساعات الليل.

 
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وأضاف أن القوات قتلت عشرات من مقاتلي داعش.

 

وذكر متحدث عسكري أن قوات الأمن العراقية سيطرت على الفرع الرئيسي للبنك المركزي في الموصل الذي نهبه تنظيم داعش لدى اجتياحه للمدينة في  2014.
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