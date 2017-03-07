ترامب وآبي ناقشا مسألة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مسألة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية، وهو الأمر الذي دفع بواشنطن وطوكيو إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن، بحسب ما قال مسؤول أميركي.

وأبلغ ترامب آبي في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة مع اليابان "100 في المئة".

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وأكد بيونغ يانغ أن التجربة الصاروخية كانت تدريبا على ضرب القواعد العسكرية الأميركية في اليابان.