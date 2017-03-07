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ترامب وآبي ناقشا مسألة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

publishing date: 07/03/2017 01:15:42
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ترامب وآبي ناقشا مسألة إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
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ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مسألة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية، وهو الأمر الذي دفع بواشنطن وطوكيو إلى طلب اجتماع طارئ لمجلس الأمن، بحسب ما قال مسؤول أميركي.

 وأبلغ ترامب آبي في اتصال هاتفي بأن الولايات المتحدة مع اليابان "100 في المئة".
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 وأكد بيونغ يانغ أن التجربة الصاروخية كانت تدريبا على ضرب القواعد العسكرية الأميركية في اليابان.

 

واشنطن تنشر منظومة "ثاد" المتطورة المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية

    

وأعلن الجيش الأميركي أنه بدأ عملية نشر منظومته المتطورة المضادة للصواريخ "ثاد" في كوريا الجنوبية، غداة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه اليابان.

 وأشارت قيادة القوات الأميركية في المحيط الهادئ في بيان إلى أنها "نشرت العناصر الأولى" من منظومة "ثاد" في كوريا الجنوبية الثلاثاء

وبحسب البنتاغون، فإن نشر هذه المنظومة يرفع مستوى الحماية نسبة إلى المنظومة الحالية، ويحمي الأراضي الكورية الجنوبية والقوات الأميركية هناك.

 

من جهتها، عارضت وزارة الخارجية الصينية تماما نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ .

يذكر ان الصين أبدت مرارا معارضتها لنشر نظام ثاد، قائلة ان الرادار القوي بالنظام قد يؤثر على أمن الصين ولن يفعل شيئا لتهدئة التوترات في شبه الجزيرة الكورية.
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