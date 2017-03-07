اسرار الصحف 7-3-2017

النهار

لن يصدر قرار بتعيين مدير المخابرات في الجيش ضمن السلة غداً لأنه قرار يتعلّق بوزير الدفاع وقائد الجيش فقط.

بات أكيداً أن وزير الزراعة حظي بغطاء أحد المطارنة قبل أن يبادر إلى الانتقام من مديرة التعاونيات في الوزارة.

تم الاتفاق على انتخاب بديل لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن قريباً.

يتجنّب وزير الرد على أي سؤال يتعلق بالحزب الذي ينتمي إليه بعد المطالبة باستقالته من رئاسة الحزب.

ينقل مقربون من معراب استياء رئاسة " القوات " من تغيب العميد شامل روكز عن ورشة عمل انماء كسروان .

المستقبل

يقال

إنّ أوساطاً ديبلوماسية في موسكو تبلّغت من دوائر القرار الروسية أن المحادثات المرتقبة بين المسؤولين الروس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستركز في شق منها على جبهة الجولان السورية لا سيما لناحية بحث مسألة الضغط الروسي على طهران لمنع أي محاولة إيرانية لفتح هذه الجبهة مستقبلاً.

اللواء

طرحت ضريبة طفيفة على التحسين العقاري مع "ثورة الأسعار" من دون حسم هذا الخيار الرسمي.

أطلق حزب وسطي نشاطاً انتخابياً ملحوظاً في منطقة شوفية لحسابات تتعلق بتبدل التحالفات.

يتحرّك طامحون إلى زيارات متكررة للمرجعيات، بعد الكلام الصريح عن تعيينات قضائية تلي التعيينات العسكرية والأمنية.

الجمهورية

قال مسؤول كبير إنه برغم تعطُّل المسار الإنتخابي حتى الآن فإنني ما زلت أراهن على "استفاقة" مفاجئة تقول للقانون الإنتخابي كُن فيكُن.

كشف مطلوب لبناني بارز في مخيم عين الحلوة أمام أحد الوسطاء أنه يرغب في مغادرة المخيم بسرعة بعدما زاد ابتزاز من يحميه مالياً حيث أخذ منه مئات آلاف الدولارات مقابل تأمين سلامته.

كشفت مصادر مطلعة أن القيادة العسكرية اللبنانية رفضت مقترحاً فلسطينياً بفتح ممر آمن لخروج إرهابيّي "عين الحلوة"، مصرّةً على ضرورة تسليمهم.

البناء

جزم مصدر سياسي مطلع بأنّ شيئاً ما يُحضَّر بالنسبة لقانون الانتخاب، من شأنه أن يخرج المداولات حول القانون الجديد من إطار الجمود والمواقف المتقابلة، ويضعها على طاولة مجلس الوزراء للتوصّل إلى القانون المنشود، وذلك التزاماً بما جاء في البيان الوزاري وقبله في خطاب القسم، مما يعني أنّ الانتخابات النيابية حاصلة حتماً في أواخر الصيف المقبل، لأنّ التمديد التقني بات أمراً لا مفرّ منه…