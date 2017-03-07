رياح خماسينية تسبق عاصفة نهاية الاسبوع

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يؤدي المرتفع الجوي المتمركز فوق شرق المتوسط الى استقرار بالاحوال الجوية اليوم وغداً، على ان تسبق رياح خماسينية ناشطة دافئة ومغبرة الخميس والجمعة منخفض جوي عاصف نهاية الاسبوع.
الثلاثاء ٧ آذار:
طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة. أما الرياح فهي شمالية غربية ضعيفة والبحر متوسط الموج وتصل حرارة سطح المياه الى 17 درجة فيما تتراوح الرطوبة بين ٤٠ و ٧٥٪.
الاربعاء ٨ آذار:
طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا. وتتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة.
الخميس ٩ آذار:
طقس دافئ جداً مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة مع تدني بنسب الرطوبة، وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٧ و٢٧ درجة.