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07 آذار 2017
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رياح خماسينية تسبق عاصفة نهاية الاسبوع

publishing date: 07/03/2017 03:10:53
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يؤدي المرتفع الجوي المتمركز فوق شرق المتوسط الى استقرار بالاحوال الجوية اليوم وغداً، على ان تسبق رياح خماسينية ناشطة دافئة ومغبرة الخميس والجمعة منخفض جوي عاصف نهاية الاسبوع.

 

الثلاثاء ٧ آذار:

 طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة. أما الرياح فهي شمالية غربية ضعيفة والبحر متوسط الموج وتصل حرارة سطح المياه الى 17 درجة فيما تتراوح الرطوبة بين ٤٠ و ٧٥٪‏.

 

الاربعاء ٨  آذار:

 طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا. وتتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة.

 

الخميس ٩ آذار:

 طقس دافئ جداً مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة مع تدني بنسب الرطوبة، وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٧ و٢٧ درجة.

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