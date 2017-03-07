رياح خماسينية تسبق عاصفة نهاية الاسبوع

يؤدي المرتفع الجوي المتمركز فوق شرق المتوسط الى استقرار بالاحوال الجوية اليوم وغداً، على ان تسبق رياح خماسينية ناشطة دافئة ومغبرة الخميس والجمعة منخفض جوي عاصف نهاية الاسبوع.

الثلاثاء ٧ آذار:

طقس مستقر قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة. أما الرياح فهي شمالية غربية ضعيفة والبحر متوسط الموج وتصل حرارة سطح المياه الى 17 درجة فيما تتراوح الرطوبة بين ٤٠ و ٧٥٪‏.

الاربعاء ٨ آذار:

طقس مستقر مشمس الى غائم جزئيا. وتتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٠ درجة.

الخميس ٩ آذار:

طقس دافئ جداً مع تدفق رياح جنوبية شرقية ناشطة ومغبرة مع تدني بنسب الرطوبة، وتتراوح الحرارة ساحلا بين ١٧ و٢٧ درجة.