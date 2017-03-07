السودان يستنكر مرسوم حظر السفر الاميركي الجديد

أعرب السودان عن "استيائه" بعد توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب صيغة جديدة من مرسوم يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما.

وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن "إستيائها وأسفها البالغ للامر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الاميركي".

وجددت الوزارة في البيان "استنكارها لتقييد دخول السودانيين الى الولايات المتحدة".