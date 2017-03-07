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07 آذار 2017
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وديع عقل ينجح في منع حميد كريدي من السفر

publishing date: 07/03/2017 04:35:16
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وديع عقل ينجح في منع حميد كريدي من السفر
المؤلف:
ماريو عبّود
ماريو عبّود
@Maryo_abboud


ماريو عبود: مقدم نشرات الأخبار. مجاز في الإعلام والعلاقات العامة من الجامعة اللبنانية
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بعدما تقدم المحامي وديع عقل من النيابة العامة التمييزية بطلب منع رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان وأعضاء مجلس الإدارة من السفر بسبب التحقيقات التي بدأت منذ مدة، والمتعلقة بالفساد في الكازينو، أصدر المدعي العام التمييزي سمير حمود قراره الذي يمنع بموجبه كريدي من السفر حتى انتهاء التحقيقات.

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