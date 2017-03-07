وديع عقل ينجح في منع حميد كريدي من السفر

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بعدما تقدم المحامي وديع عقل من النيابة العامة التمييزية بطلب منع رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان وأعضاء مجلس الإدارة من السفر بسبب التحقيقات التي بدأت منذ مدة، والمتعلقة بالفساد في الكازينو، أصدر المدعي العام التمييزي سمير حمود قراره الذي يمنع بموجبه كريدي من السفر حتى انتهاء التحقيقات.