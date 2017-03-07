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07 آذار 2017
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الحريري: عازمون على وضع خارطة طريق وطنية للطاقة

publishing date: 07/03/2017 04:48:08
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الحريري: عازمون على وضع خارطة طريق وطنية للطاقة
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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري العمل على دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي، لافتا الى أن هدف الحكومة تعزيز شبكة الامان الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي.
واذ لفت ، في مؤتمر النفط والغاز، الى أن الحكومة تعطي الاولوية للحوكمة الرشيدة والادارة السليمة لقطاع النفط والغاز، شدد على أن الحكومة مصممة على المضي قدما في دورة التراخيص الاولى في ملف النفط بشفافية.
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وأوضح الحريري أن هدفهم التنمية المستدامة لموارد لبنان ليستفيد منها جميع اللبنانيين، مؤكدا العزم على وضع خارطة طريق وطنية للطاقة .
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