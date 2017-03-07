وزير الخارجية التركي يصر على إلقاء كلمته في هامبورغ

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو انه سيمضي قدما في حضور تجمع مع ناخبين أتراك في ألمانيا اليوم، رغم إغلاق السلطات المحلية لمكان التجمع مما يعني تصاعد خلاف بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي بشأن الحملة الدعائية قبل استفتاء تجريه تركيا.

وبعدما أكدت متحدثة باسم مجلس البلدية في هامبورج ان المركز الذي كان من المزمع أن يلقي فيه الوزير الكلمة أغلق لأنه يفتقر لنظام الإنذار من الحرائق قال تشاووش أوغلو لصحيفة حريت اليومية: "سأذهب، لا يمكن أن يوقفني أحد."

واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان برلين يوم الأحد بالقيام "بتصرفات فاشية" بعدما سحبت السلطات في ألمانيا التصريح بثلاثة تجمعات حاشدة أخرى تدعم مساعيه لتعديل دستور تركيا بما يمنحه المزيد من السلطات.