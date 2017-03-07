حرب: الخارجية طلبت اثبات انني لا أزال نائبا...والوزارة ترد وتوضح

أبدى النائب بطرس حرب استغرابه وأسفه أن تكون وزارة الخارجية تجهل أسماء النواب اللبنانيين، وتمنى ألا يكون وراء طلب وزارة الخارجية إخراج قيد عائلي وإفادة رسمية تثبت أنه لا يزال نائباً خلفيات مرتبطة بعقد دفينة لبعض المسؤولين فيها وألا يكون لديها لائحة بأسماء نواب لبنان.

وكان حرب قد أرسل جواز سفره إلى وزارة الخارجية لتجديده كالعادة، إلا أن الوزارة، وخلافا لما كان يجري، طلبت إفادة رسمية تثبت أن حرب لا يزال نائباً وكذلك إخراج قيد عائلي. ما يدل على تجاهل الخارجية للصفة الرسمية للنائب حرب بحسب المكتب الاعلامي للنائب حرب.

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في المقابل أوضح المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين التالي:



"إن إصدار أي جواز سفر ديبلوماسي او خاص يتم وفقاً للمرسوم رقم 4780 الذي ينظم حالات منح هذه الجوازات. والوزارة تخضع وتلتزم بأحكام هذا المرسوم دون تمييز او استثناء، وتتبع معياراً واحداً بغض النظر عن الإنتماءات والتوجهات السياسية .



إن النائب حرب طلب إصدار جواز سفر ديبلوماسي جديد له ولعقيلته أمس بتاريخ 6\3\2017 بواسطة أحد مرافقيه. ووفقاً للمرسوم المذكور اعلاه وللإجراءات المتبعة، تمنى رئيس دائرة الأجانب في الوزارة على مرافق النائب بطرس حرب إحضار إفادة من مجلس النواب وإخراج قيد عائلي . وهذا الإجراء يسري على جميع من يتقدم بطلب جواز سفر ديبلوماسي او خاص. وقد حضر اليوم بتاريخ 7\3\2017 مدير مكتب النائب حرب وأحضر الأوراق المطلوبة، وسوف يتم إصدار جواز سفر خاص له ولعقيلته."



واتسغربت الوزارة "البيان الصادر عن مكتب النائب حرب خصوصاً وانه صدر متزامناً مع تزويد الوزارة بالمستندات المطلوبة وفقاً للأحكام القانونية وللإجراءات والإدارية المتبعة."

