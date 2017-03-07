البنك الدولي يقرر زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان



أعلن نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم ،بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بحضور النائب ابراهيم كنعان، ان البنك الدولي قرر زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان وخفض قيمة الفائدة المفروضة على هذا التمويل.

الى ذلك، أكد عون أن "إصراره على إقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية يسمح بتمثيل الأقليات، سواء كانت دينية او ضمن الطائفة نفسها، لا يهدف الى تغليب فئة على فئة، بل هدفه السماح لجميع اللبنانيين بأن يشاركوا في الحكم وفي القرار الوطني سواء كانوا نوابا او وزراء".

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وقال خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من "حركة النضال اللبناني العربي" برئاسة امينها العام النائب السابق فيصل الداود ومشاركة مشايخ من طائفة الموحدين الدروز: "نحن شعب متعدد الأديان والطوائف والاحزاب، لكننا نشدد على الوحدة الوطنية والتعايش وإزالة الفوارق في الحقوق بين المواطنين، ولذلك يجب تحقيق العدالة بين كل طائفة وكل مذهب. وأنا أشجع اليوم على وضع قانون انتخابي يسمح بتمثيل الجميع، ولا سيما الأقليات".



وتطرق رئيس الجمهورية الى موضوع مكافحة الفساد مؤكدا "أن ليس هناك كبير أمام هذا الملف، لأننا دائما مع تأمين حقوق المجموعة، والفساد يقع، عندما يستغل أحد أعضاء هذه المجموعة الجميع من غير وجه حق. فهدفنا إيصال الحقوق لأصحابها التي تعتبر اليوم الاكثرية المظلومة".

وفي بعبدا ، التقى الرئيس عون قائد الجيش جان قهوجي وعرض معه آخر التطورات.