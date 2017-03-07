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07 آذار 2017
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أصبح بإمكانكم الآن طباعة منزلكم...وفي 24 ساعة فقط!

publishing date: 07/03/2017 05:20:13
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أصبح بإمكانكم الآن طباعة منزلكم...وفي 24 ساعة فقط!
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تمكنت إحدى شركات طباعة الأبعاد الثلاثية من بناء منزل في روسيا بيوم واحد فقط.

وقامت الشركة Apis Cor من بناء المنزل من خليط الخرسانة، لافتة الى أنه قد يدوم حوالي 175 سنة وتبلغ مساحة المنزل 400 قدم مربع  اي 37 متر مربع. وقدرت تكاليف بناء المنزل بـ 10134 دولار.

وأشار مؤسس الشركة الى انهم يريدون تغيير رأي الناس بأن البناء لا يمكن ان يكون سريعًا وصديقًا للبيئة وفعالًا وموثوقًا به في الوقت عينه.

 
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