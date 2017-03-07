اللجان المشتركة في منتصف الطريق بدراسة السلسلة

استكملت اللجان النيابية المشتركة بحث سلسلة الرتب والرواتب في جلسة عقدت في مجلس النواب على ان يستأنف البحث بهذا الملف غدا في الخامسة والنصف عصرا.



وبعد الجلسة أوضح رئيس لجنة المال الموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجان بدأت اليوم بالاصلاحات، نافيا أن يكون قد تم يتم تشكيل لجنة متفرعة عن اللجان المشتركة، لافتا الى أن "كل ما يتداوله النواب في هذا الاطار غير صحيح".

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من جهته أكد وزير التربية مروان حمادة انه يتم العمل "لاقرار سلسلة معقولة تعطي الحقوق ولا تضرب الاقتصاد، لافتا الى انه "من غير المعقول ان تكون درجة الاستاذ الثانوي بنفس درجة الاستاذ الابتدائي".



رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر أنه "من السهل اقرار السلسلة لكن المشكلة بعد اقرارها."