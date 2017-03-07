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07 آذار 2017
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مقتل طفلين في غارة يعتقد أنها أميركية على اليمن

publishing date: 07/03/2017 05:34:04
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مقتل طفلين في غارة يعتقد أنها أميركية على اليمن
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  أعلن مسؤول محلي  أن غارة جوية يعتقد أنها أميركية استهدفت تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أدى إلى مقتل طفلين يبلغان من العمر 10 و12 عاما.

 وأضاف المصدر أن الطفلين قتلا في الغارة يوم الأحد وهما يرعيان الماعز في طريق جبلي في منطقة يكلا.

  وكان البنتاغون صرح الجمعة أن الجيش الأميركي شن "أكثر من 30" غارة على تنظيم القاعدة خلال يومين بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.

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