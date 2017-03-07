الجيش السوري يتقدم إلى مشارف قرية تمد حلب بالمياه





وذكر المرصد السوري أن الجيش والقوات المتحالفة معه حققوا مكاسب شرقي حلب واقتربوا من منطقة الخفسة.

تقدم الجيش السوري إلى مشارف قرية يسيطر عليها تنظيم داعش بشمال سوريا وتقع فيها منشأة رئيسية لضخ المياه لمدينة حلب.وذكر المرصد السوري أن الجيش والقوات المتحالفة معه حققوا مكاسب شرقي حلب واقتربوا من منطقة الخفسة.

قوات سورية مدعومة من واشنطن تضيق الخناق على الرقة

أعلن متحدث باسم مسلحين سوريين معارضين مدعومين من الولايات المتحدة انهم سيحكمون قبضتهم على الرقة بعدما قطعوا آخر طريق رئيسي خارج من المدينة .

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وكانت قوات سوريا الديمقراطية قطعت الطريق السريع بين الرقة ومعقل داعش في دير الزور أمس الاثنين موجهة ضربة قوية للتنظيم الذي يتعرض لضغوط عسكرية مكثفة في سوريا والعراق.