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07 آذار 2017
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البرلمان المجري يعتمد قرار التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد

publishing date: 07/03/2017 05:47:17
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البرلمان المجري يعتمد قرار التوقيف التلقائي لكل المهاجرين في البلاد
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تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى قرارا لاعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان الغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
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 وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في "مناطق عبور" على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

ويشمل القرار المهاجرين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط.
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