بالفيديو: عايدة ابو جودة بدّا تكسّر الأرقام.. عودة أهضم فنانة في لهون وبس!

فاجأ الإعلامي هشام حداد متابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر صورة الفنانة عايدة أبو جودة في استديو "لهون وبس" معلناً حلولها ضيفة في حلقة الليلة بعد غيابٍ طويل. وقد أرفق حداد الصورة بتعليقٍ جاء فيه "بكرا عودة أهضم فنانة مرقت بتاريخ لبنان... عايدة ابو جودة بدّا تكّسر الأرقام أكتر ما نحنا عم نكسرا.

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في سياقٍ متصل، إستيقظ متابعو هشام حداد على الإعلان الترويجي لحلقة الليلة من "لهون وبس" عبر شاشتي LBCI وLDC، وظهرت فيه الفنانة عايدة أبو جودة وهي تغني مجموعة من الأغنيات بالإضافة إلى رقصها الإستعراضي. وقد علّق هشام قائلاً "سمعتوا بال7 كواكب... اليوم طالعين لفوق".

بكرا عودة اهضم فنانة مرقت بتاريخ لبنان ... عايدة ابو جودة بدا تكسر الارقام اكتر ما نحنا عم نكسرا ... pic.twitter.com/ira56AWKbe — Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 6, 2017