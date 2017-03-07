شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 08 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نشرة الأخبار...
13:45
نشرة الأخبار المسائية
القائمة
أخبار فنية
07 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالفيديو: عايدة ابو جودة بدّا تكسّر الأرقام.. عودة أهضم فنانة في لهون وبس!

publishing date: 07/03/2017 05:55:57
episodes
بالفيديو: عايدة ابو جودة بدّا تكسّر الأرقام.. عودة أهضم فنانة في لهون وبس!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
فاجأ الإعلامي هشام حداد متابعيه عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر صورة الفنانة عايدة أبو جودة في استديو "لهون وبس" معلناً حلولها ضيفة في حلقة الليلة بعد غيابٍ طويل. وقد أرفق حداد الصورة بتعليقٍ جاء فيه "بكرا عودة أهضم فنانة مرقت بتاريخ لبنان... عايدة ابو جودة بدّا تكّسر الأرقام أكتر ما نحنا عم نكسرا.
الإعلان

في سياقٍ متصل، إستيقظ متابعو هشام حداد على الإعلان الترويجي لحلقة الليلة من "لهون وبس" عبر شاشتي LBCI وLDC، وظهرت فيه الفنانة عايدة أبو جودة وهي تغني مجموعة من الأغنيات بالإضافة إلى رقصها الإستعراضي. وقد علّق هشام قائلاً "سمعتوا بال7 كواكب... اليوم طالعين لفوق".
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact