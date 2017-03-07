بالفيديو: عايدة ابو جودة بدّا تكسّر الأرقام.. عودة أهضم فنانة في لهون وبس!

هذا ما طلبه وكيل الدفاع عن الـ LBCI
من هو العميد طوني صليبا؟
ملايين الدولارات لداعش...
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بسبب ردّة فعل آديل
بكرا عودة اهضم فنانة مرقت بتاريخ لبنان ... عايدة ابو جودة بدا تكسر الارقام اكتر ما نحنا عم نكسرا ... pic.twitter.com/ira56AWKbe
— Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 6, 2017
بكرا عودة اهضم فنانة مرقت بتاريخ لبنان ... عايدة ابو جودة بدا تكسر الارقام اكتر ما نحنا عم نكسرا ... pic.twitter.com/ira56AWKbe
سمعتو بال7 كواكب ... اليوم طالعين لفوق !! #لهون_وبس pic.twitter.com/14vttLkwXv
— Hicham haddad (@HichamHaddad57) March 7, 2017
سمعتو بال7 كواكب ... اليوم طالعين لفوق !! #لهون_وبس pic.twitter.com/14vttLkwXv